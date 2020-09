Calciomercato, le notizie di oggi – L’indizio Suarez-Juve, tutti i movimenti delle italiane (Di martedì 8 settembre 2020) Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi, martedì 8 settembre. INDIZIO Suarez-Juve – Ormai non è più una novità. La Juventus ha scelto Luis Suarez per affiancare Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. Dopo la rottura con il Barcellona, il club bianconero ha subito avviato i primi contatti e l’accordo sull’ingaggio è stato raggiunto in tempi relativamente brevi. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno sulla risoluzione con il club spagnolo, l’ultimo ostacolo è rappresentato dal passaporto italiano. Suarez dovrà sostenere un esame di livello B1, si sta cercando una data libera per procedere con la prova e risolvere tutto al massimo entro la prossima ... Leggi su calcioweb.eu

Una Italia Under 21 sotto tono viene travolta in Svezia, e per il ct Nicolato si tratta della prima sconfitta della sua gestione. Allo stadio Fredriksskans di Kalmar finisce 3-0, e le parole del ct, a ...

QUI COLLECCHIO – IL REPORT DI MARTEDÍ 8 SETTEMBRE

Collecchio, 8 settembre 2020 – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e m ...

