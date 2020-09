Calciomercato Juventus: rinnovo contrattuale vicino per Dybala. Ecco i dettagli della trattativa (Di martedì 8 settembre 2020) Paulo Dybala è vicino al rinnovo con la Juventus.Le basi per la trattativa sono state già impiantate, adesso non resta che definire nel dettaglio l’operazione tra il dg bianconero Fabio Paratici e l’agente Jorge Antun. Il club campione d’Italia, contento di avere assegnato già durante la stagione 2017/18 la maglia numero 10 al giocatore argentino, è deciso a protrarre ancora a lungo l’accordo col giocatore e beneficiare “delle magie di un giocatore così straordinario” si legge sull'edizione odierna di Tuttosport.Per il giocatore un contratto fino al 2025 che dovrebbe prevedere un sostanziale aumento dell'ingaggio per il talento ex Palermo. Dybala, dagli attuali 7 milioni di euro netti più ... Leggi su mediagol

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Glongari : #Vidal e #Suarez i due separati in casa del #Barça uniti in un tweet. Prossima destinazione serie a? #Inter… - Mediagol : #Calciomercato #Juventus: rinnovo contrattuale vicino per Dybala. Ecco i dettagli della trattativa - calciomercatoit : ??#Juventus - sorpresa #Dzeko: il bosniaco non vuole essere una seconda scelta e vuole conoscere presto il suo futur… -