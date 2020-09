Calciomercato Juventus, nuovo attaccante per Pirlo: la sorpresa arriva dalla Premier (Di martedì 8 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus vive ore concitate, specialmente riguardo il reparto offensivo che mister Pirlo avrà a disposizione per la stagione alle porte. Sempre più vicina la risoluzione per Gonzalo Higuain, che lascerà totalmente scoperta la posizione al centro dell’attacco; ancora in attesa, invece, di risolvere tutto l’iter burocratico che porterebbe in bianconero Luis Suarez. Una situazione di stallo che costringe il neo-allenatore a trovare soluzioni alternative durante gli allenamenti, complici anche le assenze dei nazionali che rientreranno solo nei prossimi giorni. Fabio Paratici e Pavel Nedved non sono rimasti a guardare e si sono mossi con ampio margine per sopperire le richieste di Pirlo nel ruolo di prima punta, sondando più profili e valutando le ... Leggi su tuttojuve24

