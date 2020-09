Calciomercato Juventus, il futuro di Ramsey è nelle mani di Pirlo. Lo scenario (Di martedì 8 settembre 2020) Uno dei colpi che nella sessione di Calciomercato dello scorso anno avrebbe suscitato più perplessità sarebbe quello di Aaron Ramsey alla Juventus. Il gallese è stato prelevato a parametro zero dall’Arsenal, squadra nella quale ha giocato dal 2011 al 2019. Fin da subito il suo ingaggio non è stato visto di buon occhio dai tifosi bianconeri, in quanto il centrocampista è notoriamente un giocatore molto fragile fisicamente. Ed infatti nella scorsa stagione così si è dimostrato. Poche partite disputate, zero per 90′ interi. Una situazione quasi imbarazzante la sua, che starebbe facendo riflettere la società. La preoccupazione nasce dal fatto per cui Ramsey percepirebbe un ingaggio alquanto elevato intorno ai 7 milioni di euro. Data la sua fragilità, ... Leggi su tuttojuve24

