Calciomercato Juventus, Higuain sempre più vicino all’addio. I dettagli del summit (Di martedì 8 settembre 2020) In casa Juventus il Calciomercato prosegue su tre filoni principali, che hanno dato origine a delle telenovelas infinite: l’acquisto dell’attaccante, l’acquisto di un centrocampista e le uscite degli esuberi. In particolare, sul fronte delle cessioni, qualcosa si starebbe muovendo riguardo Gonzalo Higuain. Il Pipita sarebbe fuori dai piani di Andrea Pirlo, non avendo, tra l’altro, giocato nemmeno un minuto nell’amichevole di domenica contro la Juventus Under 23. La società starebbe studiando la soluzione migliore per le controparti, facendo in modo, soprattutto, di non influire troppo negativamente sulle casse societarie. Per risolvere la questione, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un summit tra la dirigenza bianconera ed il fratello-agente di ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - Eurosport_IT : Come funziona, esattamente, l'esame di italiano che dovrà sostenere Luis Suarez? ?????????????? #Juventus | #Suarez - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - CalcioJcom : New post: Fratello Higuain a Torino, rescissione con la Juve a un passo - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Suarez-Juventus, trattativa agevolata dai contatti con Nedved -