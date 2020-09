Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: “Torna gratis alla Juve” (Di martedì 8 settembre 2020) Nel momento in cui il Calciomercato della Juventus sembra proiettato sull’attacco, con l’affaire Luis Suarez e i nomi che circolano per il dopo-Higuain, la dirigenza lavora senza sosta anche per rinforzare il centrocampo. Il reparto che di più l’anno scorso è stato il punto focale in negativo di molte uscite a vuoto contestate alla squadra di Sarri. In questo senso si è operato per un rinnovamento drastico: con l’inserimento di McKennie e Arthur a rimpiazzare Matuidi e Pjanic. Due profili più freschi e giovani che si metteranno a disposizione di Andrea Pirlo. Ma la rivoluzione sembra solo all’inizio, molte voci riportano di un Khedira vicino alla rescissione e Ramsey ancora in cerca di una nuova squadra, ambedue probabilmente fuori dal progetto della nuova Juve. ... Leggi su tuttojuve24

