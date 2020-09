Calciomercato Fiorentina, Borja Valero potrebbe tornare a vestire la maglia viola: i dettagli (Di martedì 8 settembre 2020) Il centrocampista spagnolo Borja Valero potrebbe tornare a Firenze.Queste le ultime provenienti dalla Fiorentina che è alla ricerca di un profilo simile a quello del giocatore spagnolo, svincolato dopo l’addio all’Inter e che potrebbe tornare a vestire la maglia viola a distanza di tre anni. Il centrocampista, infatti, è rimasto molto legato alla squadra in cui ha giocato tra il 2012 e il 2017 realizzando 17 reti per un totale di 212 presenze.Il procuratore è in arrivo in Italia per studiare la situazione. Intanto, Borja Valero ha già rifiutato il Genoa e messo in standby il Verona, scrive il portale GianlucadiMarzio.com. Tuttavia, per ... Leggi su mediagol

Fiorentina, occhi su Deulofeu: il Watford apre alla cessione ma attenzione al Siviglia

La Viola sarebbe sulle tracce dell'esterno offensivo del Watford: il club londinese ha aperto alla cessione ma attenzione anche al Siviglia.

