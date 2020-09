Calcio, gli esami confermano la rottura del crociato per Nicolò Zaniolo (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Ancora un brutto infortunio per Nicolo’ Zaniolo. Il giocatore della Roma, costretto a uscire ieri al 40′ di Olanda-Italia, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, non quello operato nel mese di gennaio. Zaniolo domani finira’ nuovamente sotto i ferri. Leggi su dire

