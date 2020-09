Burioni: 'Miliardi per sviluppare il vaccino e neanche un euro per convincere la gente a farselo' (Di martedì 8 settembre 2020) Non lo dite a no-vax, no-mask, fascio-negazionisti e covidioti: "Sono stati spesi, giustamente, Miliardi per sviluppare un vaccino a tempo di record, ma neanche un euro per convincere le persone a ... Leggi su globalist

