Bruno Vespa “Bellissime”: «Uno spaccato del costume italiano dal Neorealismo fino a Instagram!» (Di martedì 8 settembre 2020) Questa sera, 8 Settembre 2020, su Rai 1 riparte Porta a Porta, il programma di attualità condotto da Bruno Vespa e giunto alla venticinquesima edizione. Raggiunto telefonicamente da Vanity Fair, il conduttore ha ammesso di essere emozionato per il nuovo inizio: «Ritorniamo avendo sulle spalle un carico di responsabilità aggiuntive visto quello che è successo tra la fine dell’inverno e la primavera». Durante la pausa estiva, Bruno Vespa si è dedicato alla scrittura e ha pubblicato il 2 luglio 2020 un suo nuovo libro intitolato “Bellissime! Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi”, edito da RaiLibri. Vespa, intervistato da Leggo, ha descritto così il suo ultimo lavoro: «Uno spaccato del ... Leggi su urbanpost

Ripartenza col botto per Bruno Vespa e Porta a porta. Questa sera la prima ospite di peso negli studi della "Terza Camera" sarà Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione. Tra meno di una settimana ripa ...Pronta a risuonare la colonna sonora di Via col vento negli studi di Porta a Porta per il 26esimo anno. Alla conduzione Bruno Vespa che ha creato una sorta di appuntamento immancabile non solo della p ...