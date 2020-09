Brividi di paura al Festival del Cinema di Venezia: è il turno di Dario Argento insignito del “Premio Bianchi 2020” (Di martedì 8 settembre 2020) Festa di compleanno con distanziamento e mascherina da Venezia per Dario Argento, Premio Pietro Bianchi 2020 dei Giornalisti Cinematografici, un momento doppiamente speciale (in streaming dall’Italian Pavilion della Mostra del Cinema) per il ‘maestro del brivido’ che nel giorno dei suoi 80 anni ha anche confermato di essere “pronto a tornare sul set, non appena le regole del Covid lo permetteranno, con un nuovo film di cui ha anche svelato il titolo: “Occhiali neri.” Così il Premio Bianchi dei Giornalisti ha siglato in streaming dal Lido una giornata dedicata a anche ad un altro compleanno importante nella sua carriera: il mezzo secolo dall’uscita in sala de L’uccello dalle ... Leggi su domanipress

La musica che fa paura: le 10 migliori colonne sonore dei film di Dario Argento

Dario Argento ha compiuto 80 anni, e da tempo è entrato nel mito. A dire il vero, da tempo ha anche smesso di fare film interessanti, ma il suo tocco è diventato maniera nel cinema di genere e non, ta ...

