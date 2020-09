Briatore parla dall’isolamento: messaggio per il primo giorno di scuola (Di martedì 8 settembre 2020) Falvio Briatore torna a comunicare con i suoi follower su Instagram da quando è in isolamento dopo il ricovero causa coronavirus Falvio Briatore torna a parlare e lo fa come sempre via Instagram. Già ieri il noto imprenditore aveva pubblicato un video nel quale ha detto di stare bene e di avere voglia di ricominciare. Nel messaggio che ha reso pubblico oggi non fa cenno alla condizione che ora sta vivendo e a tutto quello che ha dovuto subire con il ricovero al San Raffaele di Milano e quello che ne è seguito. Con il nuovo post Briatore vuole fare un in bocca a lupo a Falco Nathan, suo figlio, per il suo primo giorno di scuola. Nella foto il ragazzo zaino in spalle e mascherina, accenna forse a un sorriso per il ... Leggi su bloglive

