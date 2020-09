Briatore e gli auguri al figlio Falco: "Buon primo giorno di scuola, ci vediamo prestissimo" (Di martedì 8 settembre 2020) “Ciao Falco! In bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola...mi dispiace tanto non essere lì con te ma ci vedremo prestissimo”, lo scrive Flavio Briatore su Instagram rivolgendosi al figlio Falco Nathan, 10 anni. L’imprenditore sta attualmente portando a compimento i giorni di quarantena, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Briatore si trova a casa della parlamentare amica Daniela Santanché da sabato 29 agosto, dopo qualche giorno di ricovero presso l’Ospedale San RaffaeleDi ieri il ritorno dell’imprenditore sui social, che in un video ha fatto sapere: “Ciao amici, follower, non sono spartito. Eccomi qua. Sto bene, e vi ringrazio per tanti messaggi di ... Leggi su huffingtonpost

