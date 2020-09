Brexit, riprendono i negoziati tra ultimatum, indiscrezioni e smentite. Dove eravamo rimasti (Di martedì 8 settembre 2020) Anche se il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l’Unione europea il 31 gennaio scorso, continuano i negoziati per la Brexit. La scadenza per l’uscita definitiva è l’ultimo giorno dell’anno, ma ieri il premier Boris Johnson è tornato a insistere che se non verrà raggiunto un accordo entro il 15 ottobre – data di un nuovo Consiglio europeo – allora sarà impossibile trovarlo per tempo, prima della fine del periodo di transizione. Si tratta di un modo per dire che, dopo una maratona durata circa tre anni e mezzo, potremmo davvero avere un “no deal” Brexit – a meno che Johnson non stia bluffando, come alcuni sostengono. Con i negoziati che entrano nell’ottavo round, sono ancora molti i punti da chiarire, dalla complicatissima ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Brexit riprendono Brexit, riprendono i negoziati tra ultimatum, indiscrezioni e smentite. Dove eravamo rimasti Open Indici di Borsa in Europa tentano rimbalzo dopo tonfo Wall Street

Apertura in rialzo per gli indici di Borsa europei dopo che, venerdì scorso, gli azionari di Wall Street hanno subito il calo più repentino degli ultimi tre mesi. Oggi gli azionari Usa per il Labor Da ...

Borsa: future positivi in Europa, ancora giu' la sterlina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Future in rialzo in Europa e a Wall Street, ieri chiusa per il Labor Day. Sara' proprio la ripartura del mercato Usa a concentrare l'attenzione degli ...

Apertura in rialzo per gli indici di Borsa europei dopo che, venerdì scorso, gli azionari di Wall Street hanno subito il calo più repentino degli ultimi tre mesi. Oggi gli azionari Usa per il Labor Da ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Future in rialzo in Europa e a Wall Street, ieri chiusa per il Labor Day. Sara' proprio la ripartura del mercato Usa a concentrare l'attenzione degli ...