Brexit, il bluff di Johnson e la carta Irlanda del Nord (Di martedì 8 settembre 2020) Il gioco si fa duro fra Londra e Bruxelles sulla Brexit, in vista della ripresa dei negoziati a partire da oggi, ultima chance per cercare di portare a casa un accordo entro il 15 ottobre, data ultima per chiudere i negoziati e far sì che l'accordo sia approvato dagli organi legislativi delle due parti, l'Europarlamento ed il Parlamento britannico. L'ipotesi "No Deal", ovvero un'uscita senza accordo, è sempre più concreta, ma in alternativa si propende a regolare i futuri rapporti, a partire dal 1° gennaio 2021, sulla base delle regole del WTO, vale a dire sul modello delle relazioni che l'UE intrattiene con l'Australia. Il nodo resta sempre la questione "Irlanda", con l'UE che punta a garantire il massimo interscambio senza frontiere, mentre Londra punta a ...

(Teleborsa) - Riprenderanno oggi i negoziati per la Brexit, un nuovo round di trattative che ha l'obiettivo di portare a casa un accordo commerciale regolato, sul tipo di quello sottoscritto con il Ca ...

Il Governo britannico vuole usare “l’opzione nucleare” per rompere lo stallo sui negoziati della Brexit. Il premier Boris Johnson vuole dimostrare all’Unione europea di essere seriamente intenzionato ...

