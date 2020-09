Brescia, va in questura per il permesso di soggiorno: arrestato latitante (Di martedì 8 settembre 2020) Brescia, 8 settembre 2020 - La polizia di Brescia ha arrestato un latitante pachistano in una operazione con la Divisione Interpol del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Sibtain ... Leggi su ilgiorno

Brescia, 8 settembre 2020 - La polizia di Brescia ha arrestato un latitante pachistano in una operazione con la Divisione Interpol del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Sibtain A ...

Chiede un permesso di soggiorno e viene arrestato per omicidio

Un latitante pachistano è stato arrestato nelle scorse ore a Brescia in un'operazione congiunta condotta dalla Divisione Interpol del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) e da ...

