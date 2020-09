Brasile: ex sindaco Rio alle Olimpiadi rinviato a giudizio (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA, 8 SET - Eduardo Paes, sindaco di Rio de Janeiro durante le Olimpiadi del 2016, è stato rinviato a giudizio dalla procura di Rio per corruzione, riciclaggio di denaro e falsità ideologica. Paes ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Cinemadamare: una finale tutta da vivere a Trecchina

La quinta e ultima Weekly Competition di Cinemadamare 2020 in Basilicata si terrà mercoledì 9 settembre, alle ore 21:00. Tutta Trecchina potrà finalmente assistere ai film girati nell’ultima settimana ...

