Boss stacca il dito al poliziotto e lo ingoia: “Vi sgozzo, maiali!” (Di martedì 8 settembre 2020) Boss stacca il dito alla guardia carceraria che lo tiene prigioniero in carcere e poi lo ingoia. Quindi la minaccia a tutte le forze che sono nella struttura. Un Boss di Cosa Nostra detenuto in carcere ha oggi commesso un atto davvero molto forte, che ha lasciato tutti assolutamente sbigottiti. Protagonista della storia è il … L'articolo Boss stacca il dito al poliziotto e lo ingoia: “Vi sgozzo, maiali!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

