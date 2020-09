Boss in Incognito riparte dalla Crik Crok e da Max Giusti: le novità della nuova edizione (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo due anni, torna Boss in Incognito, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy che porta i dirigenti d’azienda a calarsi nei panni dei loro operai per conoscere da vicino il “dietro le quinte” del loro lavoro. Siamo ormai giunti alla sesta edizione dello show e ancora una volta al centro di tutto ci sarà l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. La nuova edizione di Boss in Incognito prenderà il via proprio oggi, martedì 8 settembre alle 21.20 su Rai2 con quattro nuove puntate, con un nuovo conduttore, Max Giusti. Spetterà a lui il compito di accompagnare ... Leggi su optimagazine

