Boss in incognito, le anticipazioni della nuova stagione con Max Giusti (Di martedì 8 settembre 2020) Boss in incognito, dopo un lungo periodo di attesa, sta per tornare su Rai 2 con la conduzione di Max Giusti. La data prevista per il debutto è martedì 8 settembre 2020 alle ore 21:20, per poi spostarsi definitivamente al lunedì fino alla fine delle puntate. Il conduttore, quindi, come accade all’interno del programma dovrà raccontare le realtà di due mondi separati, ovvero quello dei capi e dei lavoratori. Durante un’intervista rilasciata al settimanale TelePiù, il presentatore ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la sua nuova avventura. Ecco, perciò, le parole come riportate anche da LaNostraTV.it: Abbiamo vissuto emozioni fortissime, conoscendo l’Italia che resiste, che non molla e che è tenace. Ho capito che il segreto per superare questo ... Leggi su tutto.tv

UnDueTreBlog : #BossinIncognito – Prima puntata del 8 settembre 2020 – Francesca Ossani protagonista. - cheTVfa : #MaxGiusti alla guida di #BossInIncognito: al via la nuova edizione in prima serata su #RaiDue - infoitcultura : La nuova stagione di Boss in Incognito al via - infoitcultura : Boss in incognito anticipazioni, Max Giusti: “Mi sono commosso” - infoitcultura : Max Giusti torna in Rai con Boss in Incognito: “Vedremo come il Covid ha cambiato il lavoro” -