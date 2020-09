‘Boss in Incognito’ girato alla Crik Crok di Pomezia: ecco le anticipazioni della puntata di stasera (Di martedì 8 settembre 2020) Boss in Incognito, il docu-reality di Rai 2, sbarca a Pomezia. Protagonista della prima puntata in onda questa sera in prima serata è Francesca Ossani, presidente di Crik Crok, azienda leader nella produzione di patatine e snack. La sede centrale dell’azienda si trova proprio a Pomezia e conta 150 dipendenti e 500 agenti per un volume d’affari di 40 milioni di euro. In un anno vengono prodotti 60 milioni di pacchetti di patatine che vengono distribuite in tutta Europa fino ad arrivare in Brasile. anticipazioni Boss in Incognito, stasera in tv Appuntamento, dunque, da non perdere questa sera con Boss in Incognito. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane ... Leggi su ilcorrieredellacitta

