Boss in incognito 2020, le anticipazioni della prima puntata dell’8 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Boss in incognito 2020, le anticipazioni della prima puntata dell’8 settembre Questa sera, 8 settembre 2020, parte la nuova edizione di Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto quest’anno da Max Giusti. In tutto sono previste quattro puntate, in prima serata dalle 21.20. Protagonisti saranno altrettanti imprenditori, che hanno accettato di lavorare fianco a fianco ai loro dipendenti, ovviamente camuffati per non farsi riconoscere. Un appassionante format che torna dopo due anni, con al centro come sempre l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei Boss e quello dei loro lavoratori. Scopriamo insieme ... Leggi su tpi

CorriereCitta : 'Boss in Incognito' girato alla Crik Crok di Pomezia: ecco le anticipazioni della puntata di stasera… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: La nuova stagione di Boss in Incognito al via. Su Rai2 da oggi con la conduzione di Max Giusti - CeccarelliL_ : Stasera in TV: La nuova stagione di Boss in Incognito al via. Su Rai2 da oggi con la conduzione di Max Giusti - UnDueTreBlog : #BossinIncognito – Prima puntata del 8 settembre 2020 – Francesca Ossani protagonista. - cheTVfa : #MaxGiusti alla guida di #BossInIncognito: al via la nuova edizione in prima serata su #RaiDue -