Borsa: dopo Mts si punta al 100%, 11/9 deadline per manifestazioni interesse (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – dopo le manifestazioni di interesse non vincolanti presentate il 21 agosto per l’Mts di Borsa Italiana, la piattaforma elettronica per la trattazione all’ingrosso di titoli obbligazionari europei, e in particolare di Titoli di Stato e di emittenti sovranazionali messa in vendita dal gruppo London Stock Exchange (Lse), entro l’11 settembre dovrebbero arrivare quelle per il 100% di Borsa Italiana. In lizza, secondo quanto si apprende, ci sarebbero sempre le stesse società che hanno mostrato interesse per Mts: Deutsche Börse, la Borsa svizzera Six e Euronext che dovrebbe presentare un’offerta congiuntamente con Cdp. La partita per rilevare Borsa Italiana, che viene ... Leggi su calcioweb.eu

