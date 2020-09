Bonus affitti immobili: scatta la proroga del beneficio (Di martedì 8 settembre 2020) Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di Bonus affitti (art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il tema affitti sia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di detto Bonus affitti e proroga il periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa sapere se è sempre obbligatorio cambiare residenza, dopo aver sottoscritto un contratto di affitto come inquilino, oppure no, clicca ... Leggi su termometropolitico

Bonus casa, i termini slittano per l'emergenza coronavirus. In questo caso entra in gioco la normativa per l'emergenza Covid. C’è poi il caso di chi acquista un nuovo immobile adibito a sua nuova prim ...

Bonus locazioni, ammesso anche se locatore è il Comune

A fronte dell’emergenza Covid-19 è stato per primo il decreto Cura Italia ad introdurre il c.d. bonus locazioni negozi e botteghe, ossia un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d ...

