Bonus 600 euro ai politici, Inps risponde al Fatto.it: “Non possiamo fare i nomi fino alla decisione del Garante sul trattamento dei dati” (Di martedì 8 settembre 2020) L’Inps non può fornire al Fattoquotidiano.it la lista dei politici che hanno chiesto e ottenuto il Bonus di 600 euro riservato alle partite Iva fino a quando il Garante della privacy non avrà concluso l’istruttoria sul trattamento dei loro dati. È il senso della risposta inviata dall’istituto alla richiesta di accesso agli atti presentata lo scorso 10 agosto, il giorno dopo l’esplosione del caso con la pubblicazione della notizia su Repubblica. La vicenda, a questo punto, può finire solo in due modi. Se l’authority presieduta da Pasquale Stanzione riterrà illecito l’iter con cui i nomi dei deputati e dei 2mila amministratori locali beneficiari ... Leggi su ilfattoquotidiano

