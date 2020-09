Bonaventura è a Firenze: prima le visite mediche poi la firma sul contratto (Di martedì 8 settembre 2020) Ve ne parliamo da tempo e ora è quasi fatta. Giacomo Bonaventura è infatti arrivato a Firenze. Il giocatore ex Milan a breve svolgerà le visite mediche di rito, poi firmerà un contratto che lo legherà al club viola per le prossime due stagioni. Foto: Twitter Milan. L'articolo Bonaventura è a Firenze: prima le visite mediche poi la firma sul contratto proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

acffiorentina : Jack Bonaventura è a Firenze ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #Bonaventura - marcoconterio : ???? #Bonaventura è a Firenze. Visite mediche e poi la firma su un biennale con la #Fiorentina (ph. @TuttoMercatoWeb… - MarcoXVII : RT @acffiorentina: Jack Bonaventura è a Firenze ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #Bonaventura - Tini97Milan1899 : RT @acffiorentina: Jack Bonaventura è a Firenze ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #Bonaventura - wilzonez : RT @acffiorentina: Jack Bonaventura è a Firenze ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #Bonaventura -

La Fiorentina sta per ufficializzare il primo ingaggio del suo calciomercato: Giacomo Bonaventura è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche e per poi firmare il contratto che lo legherà a ...Giacomo Bonaventura è un calciatore della Fiorentina: sciarpa viola in mano per l'ex centrocampista del Milan. Contratto biennale.