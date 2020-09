Bonaventura alla Fiorentina, fatta per l’ex Milan. E ora… Borja Valero (Di martedì 8 settembre 2020) Bonaventura alla Fiorentina: è fatta. Il centrocampista ex Milan è arrivato a Firenze e sta sostenendo proprio in questi minuti le visite mediche. Sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, dopo i test fisici ci sarà la firma. Possibile anche che il centrocampista classe 1989 svolga il primo allenamento già in serata. Dopo i sei anni al Milan, si riparte. Ci hanno provato anche Verona e Benevento, ma alla fine il futuro sarà viola. 4 gol in 32 partite nell’ultima stagione al Milan, quanto è bastato per raccogliere l’ok di Iachini. Gli incontri con Raiola, poi l’affondo finale. Dopo il ritiro con la Nazionale, nel quale ha dimostrato al ct Mancini di essere in forma e ... Leggi su giornal

