Bomboloni di patate e zucchine al forno, filanti, veloci e leggeri! (Di martedì 8 settembre 2020) Volete cucinare un piatto unico, che possa piacere a tutti, ma avete poco tempo per poterlo preparare? Ecco la ricetta per dei buonissimi Bomboloni di patate filanti con zucchine, una ricetta veloce e leggera. Detail of stuffed fluffy egg omelette with ham and cheese, sprinkled with green herb. Ingredienti per fare dei Bomboloni di patate filanti con zucchine avrete bisogno di: 60 grammi di farina (ve ne servirà un po’ in più per il piano di lavoro) 50 grammi di formaggio grana grattugiato 3,5 grammi di lievito in polvere per le preparazioni salate 2 patate 1 zucchina 1 rametto di prezzemolo fresco Un pizzico di sale fino da cucina Un pizzico di pepe nero. prezzemolo q.b. Per la farcia, vi serviranno: Qualche ... Leggi su pianetadonne.blog

