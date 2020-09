Bolsonaro senza mascherina per la festa dell’Indipendenza: strette di mano e abbracci tra la folla – Video (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro riappare in pubblico, dopo avare contratto il coronavirus ed essere guarito, partecipando alla commemorazione dell’indipendenza del Brasile. A causa della pandemia da Covid-19 la festa si è svolta in modo più sobrio, ma il presidente circondato da guardie, ha comunque deciso di camminare tra la folla, stringere mani e dispensare abbracci senza indossare la mascherina. L'articolo Bolsonaro senza mascherina per la festa dell’Indipendenza: strette di mano e abbracci tra la folla – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

