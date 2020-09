Bollettino Coronavirus dell’8 Settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 8 Settembre è +0,49% (ieri +0,39%) con 280.153 contagiati totali, 210.801 dimissioni/guarigioni (+563) e 35.553 deceduti (+10); 33.789 infezioni in corso (+796). Elaborati 92.403 tamponi (ieri 52.553) con 1.370 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,48% (ieri 2,10%). Attualmente ricoverati con sintomi 1.760 (+41); terapie intensive +1 (143). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 271; Campania 249; Puglia 143; Lazio 129; Veneto 105; Emilia Romagna 94; Sicilia 84; Liguria 64; Toscana 59; Sardegna 51; Piemonte 42. In Lombardia curva +0,26% (ieri +0,10%) con 20.781 tamponi (ieri 9.335) e 271 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,30% (ieri 1,16%); 102.085 contagiati totali; ricoverati +6 (248); terapie intensive +1 (27); 2 decessi (16.888).Nelle ultime due settimane di rilevazione dell’Istituto superiore di ... Leggi su sbircialanotizia

