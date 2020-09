Body Shaming, la denuncia di Eliana Michelazzo: 'Hanno taroccato la foto del mio lato B' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Ho ritoccato leggermente la mia foto, levigando qualcosa, questo lo posso ammettere ma quello non è il mio corpo'. Eliana Michelazzo a 'Pomeriggio Cinque' parla della foto pubblicata da Dagospia in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Body Shaming Body Shaming, la denuncia di Eliana Michelazzo: "Hanno taroccato la foto del mio lato B" TGCOM Simona Izzo incidente, confessione a Pomeriggio 5: “La schiena non regge”

Nuova puntata di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso e il suo mix di cronaca nera e rosa. Nella parte dedicata al gossip si è parlato di body positive e di body shaming (un po’ come ha fatto, sempre ...

Body Shaming, la denuncia di Eliana Michelazzo: "Hanno taroccato la foto del mio lato B"

"Ho ritoccato leggermente la mia foto, levigando qualcosa, questo lo posso ammettere ma quello non è il mio corpo". Eliana Michelazzo a "Pomeriggio Cinque" parla della foto pubblicata da Dagospia in c ...

