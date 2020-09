Bin Laden, nel bunker una collezione di film porno: forse uno stratagemma per inviare messaggi segreti (Di martedì 8 settembre 2020) I 470mila file digitali contenenti materiale pornografico trovati nel 2011 nel bunker di Bin Laden potrebbero non essere soltanto un piacevole passatempo. Secondo l'ipotesi di National Geographic - ... Leggi su tgcom24.mediaset

