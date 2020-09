Bielorussia, sequestrata leader dell’opposizione Kolesnikova (Di martedì 8 settembre 2020) La leader dell’opposizione della Bielorussia, Maria Kolesnikova, è stata prelevata da uomini mascherati. La UE chiede il rilascio immediato In Bielorussia tira un’aria sempre più rarefatta e pesante. A farne le spese, questa volta, è stata Maria Kolesnikova. Si tratta dell’unica donna del trio che in campagna elettorale aveva guidato l’opposizione al presidente Aleksandr Lukashenko. La donna non aveva lasciato la nazione, come invece avevano fatto gli altri due suoi “colleghi“. Un van pieno di agenti incappucciati e senza insegne l’ha aspettata nel pieno centro di Minsk, nei pressi del Museo d’Arte Nazionale. Successivamente, l’ha caricata sul van e l’ha ufficialmente sequestrata. “Ho visto ... Leggi su zon

Il 7 settembre Maria Kolesnikova, una delle leader del movimento di protesta in Bielorussia, camminava per le strade di Minsk quando alcuni uomini in abiti civili e passamontagna l’hanno prelevata e c ...MOSCA. Maria Kolesnikova è stata trascinata con la forza su un pullmino e portata via. Un rapimento a tutti gli effetti, raccontano i testimoni, e per di più avvenuto in pieno giorno e in una strada c ...