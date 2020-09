Bielorussia, Maria Kolesnikova arrestata al confine ucraino (Di martedì 8 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

martaottaviani : Maria #Kolesnikova, l'ultima oppositrice rimasta in #Bielorussia è stata rapita questa mattina nel centro di #Minsk… - HuffPostItalia : Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova - Open_gol : ?? Bielorussia, rapita la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova: il blitz in pieno centro a Minsk - OgniMattinaTV8 : MARIA #KOLESNIKOVA RAPITA O ARRESTATA? Le tre donne contro il “dittatore” #Lukašenko Cosa sta succedendo in… - Gnrl_Strike_Bot : RT @PolScorr: #Belarus Il team di Babariko (di cui #Kalesnikava e gli altri due fanno parte) dice 'Non sappiamo ancora dove si trovino… -