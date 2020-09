Bielorussia, Lukashenko ammette: “Forse ho governato per troppo tempo” (Di martedì 8 settembre 2020) Lukashenko ammette: “Seduto un po’ troppo tempo al posto di presidente” Aleksandr Lukashenko ha ammesso di aver “seduto un po’ troppo tempo” al posto di presidente della Bielorussia, ma ha anche ribadito di essere “l’unico a poter difendere i bielorussi”. Commentando con i media russi le recenti foto in cui imbracciava delle armi, Lukashenko ha spiegato: “Significava una sola cosa, non sono scappato da nessuna parte e sono pronto a difendere il mio Paese fino alla fine”. Intanto, in Bielorussia si cercano notizie sulla scomparsa di Maria Kolesnikova, attivista rapita nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 settembre, mentre giungono ulteriori inquietanti notizie, come il ... Leggi su tpi

lauraboldrini : In #Bielorussia hanno rapito #MariaKolesnikova, una delle tre donne leader dell’opposizione. La sola rimasta nel pa… - ignaziocorrao : In #Bielorussia la situazione é fuori controllo. #MariaKolesnikova una delle 3 leader della protesta contro… - DantiNicola : #MariaKolesnikova è un simbolo della protesta pacifica e democratica in #Bielorussia. Il suo rapimento ci lascia sg… - StefanoZukunft1 : RT @PolScorr: #Belarus A #Minsk c'è tutto lo squadrone di propagandisti del Cremlino. Aiuteranno #Lukashenko a strombazzare la strategia… - lospiegone : Per saperne di più ?????? ?? -