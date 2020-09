Bielorussia: l’oppositrice Kolesnikova arrestata al confine (Di martedì 8 settembre 2020) Bielorussia, l’oppositrice Maria Kolesnikova arrestata mentre tentava di lasciare il Paese. Sarebbe stata portata via da un commando di uomini incappucciati ’oppositrice bielorussa Maria Kolesnikova e’ stata arrestata questa mattina al confine con l’Ucraina: lo ha riferito l’emittente statale Belarus-1. Secondo la rete, altri due esponenti del Consiglio di coordinamento per il trasferimento dei poteri,… L'articolo Bielorussia: l’oppositrice Kolesnikova arrestata al confine Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

