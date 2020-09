Bielorussia, la tv di Stato: “L’oppositrice Kolesnikova fermata al confine” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – L’oppositrice bielorussa Maria Kolesnikova e’ stata arrestata questa mattina al confine con l’Ucraina: lo ha riferito l’emittente statale Belarus-1. Secondo la rete, altri due esponenti del Consiglio di coordinamento per il trasferimento dei poteri, Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov, “sono scappati la scorsa notte”. Leggi su dire

