Bielorussia, è giallo sul rapimento di Maria Kolesnikova: arrestata al confine con l’Ucraina, per Minsk era in fuga (Di martedì 8 settembre 2020) Sarebbe stata arrestata al confine con l’Ucraina Maria Kolesnikova, una delle leader dell’opposizione bielorussa rapita ieri nel centro di Minsk da uomini incappucciati. Secondo l’agenzia TASS , la donna, insieme a Ivan Krasov e Anton Ronenkov, membri del Consiglio di coordinamento dell’opposizione nato durante le proteste, avrebbe invece attraversato il confine con l’Ucraina. A dichiararlo all’agenzia di stampa il portavoce del comitato di confine bielorusso Anton Bychovsky: «Confermiamo che hanno passato il controllo al valico di frontiera di Alexandrovka alle 4 del mattino». L’Ucraina invece sostiene che i membri del comitato siano stati espulsi con la forza, dopo il rifiuto da parte di ... Leggi su open.online

