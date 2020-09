Berlusconi, Zangrillo: "Quadro clinico in costante miglioramento" (Di martedì 8 settembre 2020) "Oggi possiamo confermare l'osservazione di un Quadro clinico in costante evoluzione favorevole . Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". È quanto si legge nel ... Leggi su quotidiano

