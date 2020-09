Berlusconi, Zangrillo: “Quadro clinico in costante evoluzione favorevole” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Oggi, martedi’ 8 settembre 2020, possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”. Cosi’ il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs Ospedale San Raffaele, sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Berlusconi, Zangrillo: “Quadro clinico in costante evoluzione favorevole” Berlusconi, Zangrillo: “Quadro clinico in miglioramento” Nuovo bollettino su Berlusconi, Zangrillo: “Fase delicata” Zangrillo: “Cauto ottimismo per le condizioni di Berlusconi” Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Zangrillo: “Non è intubato” Silvio Berlusconi positivo al coronavirus Leggi su dire

