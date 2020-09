Berlusconi si rituffa nella politica dall'ospedale: interviene al telefono in un comizio (Di martedì 8 settembre 2020) Silvio Berlusconi conferma la sua tempra indistruttibile. Ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per il Covid, il leader di Forza Italia si rituffa già nella politica. Berlusconi, infatti, si è collegato al telefono con una riunione dei senatori azzurri per rassicurarli e successivamente è intervenuto sempre telefonicamente ad un comizio in Valle D'Aosta per fare auguri ai candidati di Forza Italia. nella telefonata ai senatori ha anche ragionato sulla necessità di presentare un piano articolato di riforme che pungoli il governo sul Recovery Fund. Sempre oggi, il medico Alberto Zangrillo ha rassicurato sulle sue condizioni, che sarebbero in evidente miglioramento. Questi giorni saranno ... Leggi su iltempo

