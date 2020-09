Berlusconi: “Nonostante la mia carica virale record, mi sto riprendendo” (Di martedì 8 settembre 2020) L’intervento di Silvio Berlusconi durante la riunione dei senatori di Forza Italia. ROMA – Silvio Berlusconi, a sorpresa, è intervenuto durante la riunione dei senatori di Forza Italia: “Nonostante la carica virale record, mi sto riprendendo – le parole dell’ex premier riportato da La Repubblica – voglio fare campagna elettorale perché temo l’astensione e perché dobbiamo sconfiggere un Governo di incapaci“. Il Cavaliere sta continuando a lavorare dal San Raffaele in vista delle prossime elezioni con l’obiettivo di tornare il prima possibile in campo. Secondo le ultime indiscrezioni, le dimissioni potrebbero essere ipotizzate nella settimana del voto anche se molto dipenderà dall’andamento del quadro clinico e ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Berlusconi: “Nonostante la mia carica virale record, mi sto riprendendo” - OmegaSlayer : @valy_s @biif Pensa che Berlusconi, nonostante i soldi che ha, rimane un servo E c'è gente ancora convinta di spadr… - PSanahia : @AntonioDiBari85 Quattro gatti!!! noi non siamo narcisisti come altri mafiosi delinquente e commensale,vi chiaman… - VitoGulli : @Dorayak39124989 ...nonostante tutto! E ora..che finisca il terrore mediatico!! Ma BigMedia fa “scivolare”la notiz… - dyd74 : RT @FuoridaquestaUe: #Berlusconi migliora: in realtà non è stato mai particolarmente male, nonostante l'età (84 anni fra qualche giorno) e… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi “Nonostante Sputnik V, The Lancet: il vaccino russo anti-Covid produce anticorpi Informazione Consapevole