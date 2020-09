Berlusconi migliora ancora, Zangrillo: "Gli ultimi esami sono rassicuranti" (Di martedì 8 settembre 2020) Silvio Berlusconi migliora ancora. "Possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Terapia intensiva generale e Cardiovascolare dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, rassicura così sulle condizioni dell'ex premier Silvio Berlusconi ricoverato per Covid-19. Come aveva spiegato nei giorni scorsi lo stesso Zangrillo, medico personale del Cavaliere, questi giorni sono fondamentali per capire in che direzione evolverà il quadro clinico. E i segnali sono incoraggianti. "Mi è capitato anche questo. Non vedo l'ora di ... Leggi su iltempo

Rosapeli1 : RT @Franco32656300: INDIGNAZIONE PER INTERESSE Quando #Zangrillo diceva fesserie siamo stati gli unici a indignarci. Ora anche FI lo attac… - andrea_picchio : RT @larobbina: tg3 marina berlusconi migliora ed è al lavoro. ma a cosa cazzo serve sottolineare che lavora? cioè che cazzo di messaggio su… - Andre_naaa : RT @larobbina: tg3 marina berlusconi migliora ed è al lavoro. ma a cosa cazzo serve sottolineare che lavora? cioè che cazzo di messaggio su… - sapi_enza : “Berlusconi migliora” Vedi, non è mai troppo tardi - PornoNoblogs : RT @larobbina: tg3 marina berlusconi migliora ed è al lavoro. ma a cosa cazzo serve sottolineare che lavora? cioè che cazzo di messaggio su… -