Berlusconi: lotto contro malattia infernale, torno presto (Di martedì 8 settembre 2020) AGI – Una voce un po' roca ma senza affanno: Berlusconi in serata chiama a sorpresa i senatori, interviene telefonicamente a un'iniziativa FI in Val d'Aosta, spiega di aver sentito i candidati governatori, dice che “nonostante la carica virale record mi sto riprendendo”. Al quinto giorno di ricovero al San Raffaele di Milano a causa di un principio di polmonite bilaterale l'ex premier ha ripreso di fatto a lavorare a pieno regime. Con la determinazione di fare anche campagna elettorale: “Temo l'astensione. Dobbiamo sconfiggere un governo di incapaci”, dice citando Platone per riferirsi alla necessità che i cittadini vadano a votare per non trovarsi al governo degli irresponsabili”. “Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L'incertezza sul numero dei votanti è ... Leggi su agi

Corriere : Berlusconi: «Lotto per uscire da questa malattia infernale» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: lotto per uscire da questa infernale malattia #silvioberlusconi - Corriere : Berlusconi: «Lotto per uscire da questa malattia infernale» - Robertoruggine : RT @HuffPostItalia: Berlusconi dal San Raffaele: 'Tra i primi cinque per forza del virus. Lotto per uscire da questa malattia infernale' ht… - un0deitanti : RT @Labbufala: 'Lotto per uscire da questa terribile malattia' ha detto il virus di #Berlusconi. -