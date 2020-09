Berlusconi in costante miglioramento. E chiede di poter inviare messaggi per la campagna elettorale (Di martedì 8 settembre 2020) Migliorano ancora le condizioni di Silvio Berlusconi. Lo conferma il suo medico curante, Alberto Zangrillo: che fin dalle prime ore dopo il ricovero al San Raffaele del leader di Forza Italia aveva mostrato ottimismo. “Possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”. Berlusconi vuole mandare messaggi per la campagna elettorale Berlusconi ha mostrato inoltre un notevole miglioramento dell’umore, al punto da avere chiesto ai medici se gli è possibile inviare un messaggio per la campagna elettorale per le regionali. Ma Zangrillo ha ... Leggi su secoloditalia

