Berlusconi dall’ospedale: «Lotto per uscire da una malattia infernale». E sulle elezioni: «Chi non vota si merita pericolosi incapaci» (Di martedì 8 settembre 2020) A distanza di qualche giorno dal suo ricovero in ospedale, dopo essere risultato positivo al Coronavirus al secondo tampone, Silvio Berlusconi torna a farsi sentire, con due interventi telefonici dalla sua stanza del San Raffaele di Milano, dove è stato trasferito nella notte di giovedì 3 settembre, dopo che gli è stato diagnosticato un principio di polmonite bilaterale. «Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta», ha detto il leader di Forza Italia, durante un collegamento con una riunione del Gruppo dei senatori azzurri in Valle d’Aosta. «Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - fattoquotidiano : Berlusconi chiama i senatori di Forza Italia dall’ospedale, poi l’intervento a un comizio: “Lotto contro questa mal… - repubblica : Berlusconi chiama dall'ospedale: 'Io, con una carica virale record, lotto contro questa infernale malattia' [aggior… - Carlaa_caa : Quindi, Conte lo chiama per augurargli una pronta guarigione, appena si riprende lui se ne esce così: Berlusconi d… - antoinekowalski : RT @Agenzia_Ansa: #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi dall’ospedale Coronavirus, ultime notizie dall'Italia. Federazione medici lombardi: Regione incapace di analizzare situazione. Governo verso ok spostamenti tra comuni diversi dal 4 maggio, ma non tra regioni Il Sole 24 ORE