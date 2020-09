Berlusconi dal San Raffaele: "Tra i primi cinque per forza del virus. Lotto per uscire da questa malattia infernale" (Di martedì 8 settembre 2020) Il coronavirus, una “infernale malattia”, lo costringe in ospedale, ma Silvio Berlusconi dopo cinque giorni di ricovero al San Raffaele di Milano ha rotto il silenzio in serata con due interventi telefonici, in cui ha soprattutto espresso i timori per l’astensionismo alle Regionali. “Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è grande. E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone a chi non voleva votare per il governo di Atene: ‘Chi non va a votare si merita un governo di pericolosi incapaci’”, ha detto il presidente di forza Italia, collegato telefonicamente con un comizio a Fenis, in Valle d’Aosta.Poco prima era ... Leggi su huffingtonpost

