Beni confiscati, 1 mln al Terzo Settore: scadenza fissata al 31 ottobre (Di martedì 8 settembre 2020) Lo scorso 31 luglio l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha pubblicato il primo bando per assegnare i Beni “direttamente” ai soggetti del Terzo Settore, ovvero senza passare per gli enti locali. Il bando, che scade il 31 ottobre 2020, invita direttamente gli enti non profit a proporre progetti di riuso con finalità sociale. L’iniziativa mette a disposizione oltre 1.000 lotti e complessivamente 1 milione di euro. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Con il Sud “sottolinea e apprezza l’assoluta novita’ del bando, in particolare lo sforzo innovativo dell’Agenzia di rompere uno schema che, molto spesso, alla prova dei ... Leggi su ildenaro

MolfettaLiveIt : Operazione 'Tutto incluso', confiscati beni per tre milioni di euro - AGRASC_gouv : Bilanccio sulla vendita primo dell giudizio dei beni mobili prevista dall diritto ???? e su l'uso sociale dei beni co… - PortalEducatori : #educatori (Beni confiscati, il governo incrementi la dotazione finanziaria del bando con 200 milioni) -… - VITAnonprofit : Beni confiscati, governo incrementi la dotazione del bando con 200 milioni - rbonacina : Beni confiscati, il governo incrementi la dotazione finanziaria del bando con 200 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Beni confiscati Beni confiscati, 1 mln al Terzo Settore: scadenza fissata al 31 ottobre Il Denaro Droga ed estorsione: a Molfetta confiscati beni per 3 milioni di euro

I finanzieri della Tenenza di Molfetta hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni nei confronti di un molfettese, R.S., noto alla Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti, usura ...

Beni confiscati, il governo incrementi la dotazione finanziaria del bando con 200 milioni

Il bando dell’ANBSC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per l’assegnazione dei beni confiscati “direttamente” al ...

I finanzieri della Tenenza di Molfetta hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni nei confronti di un molfettese, R.S., noto alla Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti, usura ...Il bando dell’ANBSC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per l’assegnazione dei beni confiscati “direttamente” al ...