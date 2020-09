Bellerin diventa azionista del Forest Green Rovers: il club più “green” del mondo (Di martedì 8 settembre 2020) Aveva contribuito alla causa della società facendo piantare ben 3mila alberi per ogni vittoria dell'Arsenal. Adesso, Hector Bellerin, esterno dei Gunners, è passato a qualcosa di ancora più concreto diventando azionista del Forest Green Rovers, il club più "Green" del mondo.Bellerin azionista del Forest Green RoversIl difensore ha deciso di unirsi in modo concredo al club che milita in League Two. La particolarità della società è ormai ben nota a tutto il mondo, del calcio e non. Si tratta, infatti, della squadra più attenta all'ambiente e maggiormente ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bellerin diventa azionista del Forest Green Rovers: il club più 'green' del mondo - -

Ultime Notizie dalla rete : Bellerin diventa Hector Bellerin diventa azionista del Forest Green, unico club vegano al mondo TUTTO mercato WEB Bellerin diventa azionista del Forest Green Rovers: il club più “green” del mondo

Hector Bellerin è diventato azionista del Forest Green Rovers, club la cui squadra milita in League Two. La particolarità è che si tratta dell’unica squadra vegana al mondo ed è impegnata a rendere il ...

Calciomercato Juventus, sprint Psg per Bellerin

Il Psg si fa avanti per Hector Bellerin, terzino spagnolo dell’Arsenal che piace anche a Juventus e Bayern Monaco: le cifre Per Hector Bellerin la concorrenza diventa agguerrita. Se la Juventus è data ...

Hector Bellerin è diventato azionista del Forest Green Rovers, club la cui squadra milita in League Two. La particolarità è che si tratta dell’unica squadra vegana al mondo ed è impegnata a rendere il ...Il Psg si fa avanti per Hector Bellerin, terzino spagnolo dell’Arsenal che piace anche a Juventus e Bayern Monaco: le cifre Per Hector Bellerin la concorrenza diventa agguerrita. Se la Juventus è data ...