Belgio, Mechele positivo al covid: la federazione annuncia nuovi test per Mertens e compagni (Di martedì 8 settembre 2020) Nelle scorse ore la federazione belga ha annunciato che Brandon Mechele è risultato positivo al Coronavirus proprio durante questi giorni di ritrovo con la nazionale, all'interno della quale c'è anche l'azzurro Dries Mertens ... Leggi su tuttonapoli

CalcioPillole : #Belgio, Brandon #Mechele positivo al #Covid19. A comunicarlo è la federazione belga. Il difensore è già in isolam… - Notiziedi_it : Caso di Coronavirus nel Belgio di Mertens: positivo Mechele - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Caso di Coronavirus nel Belgio di Mertens: positivo Mechele - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Brandon #Mechele, giocatore del Belgio, ha lasciato il gruppo per positività al Covid-19. Nel gruppo Nazionale c’è anc… - SimoneGuadagnoo : Brandon #Mechele, giocatore del Belgio, ha lasciato il gruppo per positività al Covid-19. Nel gruppo Nazionale c’è… -